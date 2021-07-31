В Казахстане выявили почти 7,7 тыс новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане коронавирус обнаружили у 7 691 человека.

Больше всего новых случаев заболевания подтвердилось в Нур-Султане - 1518, Алматы - 1511 и Карагандинской области - 964.

Общее число инфицированных в республике достигло 572 576.

"От коронавируса скончались 86 человек, от пневмонии 14 человек. В тяжелом состоянии – 1 677 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 349 пациентов, на аппарате ИВЛ – 334 пациента", - сообщили в Минздраве Казахстана.

На лечении остаются 96 тыс человек, в стационарах - 27 тыс.