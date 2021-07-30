Более 100 га леса восстановлено в КБР в 2021 году

В Кабардино-Балкарии в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" с начала года посадили и восстановили более 100 га леса, сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики.

"Минприроды КБР в рамках данного проекта в лучшие агротехнические сроки проведена посадка лесных культур на площади 102 га, в том числе искусственное лесовосстановление на 47 га и комбинированное лесовосстановление на 55 га. Всего количество посадочных мест составило 223,5 тыс шт. Также проведено дополнение лесных культур на площади 50 га, выполнено компенсационное лесовосстановление на площади 46,12 га с количеством посадочных мест 147,6 тыс шт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего было посажено 421,1 тыс саженцев, сеянцев и укорененных черенков, выращенных подведомственным Минприроды учреждением "Каббалклесопитомник" из районированных и сертифицированных семян лесных растений. Данное предприятие полностью обеспечивает регион посадочным материалом на выполнение работ по восстановлению лесов.

В министерстве добавили, что в рамках проекта в текущем году на республике выделили 43577,3 тыс рублей.