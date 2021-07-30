Крым будет находиться под защитой боевых амфибий

Войска 810-й гвардейской бригады морской пехоты в Крыму получат партию плавающих гусеничных БМП-3Ф, которые способны высаживаться с борта десантных кораблей, вплавь преодолевать морские участки, выходить на берег и продолжать движение. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"БМП-3Ф не уступает по огневой мощи танкам. На них установлены 100 и 30-мм пушки, а в арсенале находятся противотанковые ракеты", - отметили в издании.

По его сведениям, такая модификация бронетранспортера предназначена для повышения мобильности, вооруженности и защищенности подразделений морской пехоты, береговой обороны и сил спецназа при решении ими боевых задач в прибрежной полосе и на воде.