Жителям Ставрополя традиционно предложат местные товары

В Ставрополе 31 июля состоится традиционная ярмарка выходного дня "Покупай Ставропольское!", где местные производители представят свои товары на площадке по улице Орджоникидзе, 4. Об этом рассказали в администрации краевой столицы.

В целом за минувшие пять месяцев в Ставрополе было проведено 19 ярмарок, покупки на которых сделали более 25 тыс человек, приобретя 160 т продукции на 16 млн рублей.

"Цены были ниже, чем в розничных сетях. Так, например, макароны на ярмарках дешевле на 22%, рис - на 7%, а лук и морковь - на 28%", - делится данными "Ставропольская правда".

Также отмечается, что в этом году городской муниципалитет заключил более ста договоров с краевыми сельхозпроизводителями на размещение автолавок в рамках акции "Овощи к подъезду".