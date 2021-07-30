Немецкий клуб намекнул на покупку иранского форварда "Зенита"

Немецкий футбольный клуб "Байер" опубликовал на своей странице в Twitter пост, которым намекнул на скорый трансфер нападающего петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердара Азмуна.

В комментариях к посту появилось сообщение от казанского "Рубина", которому причитается 20% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что "Байер" предложил за иранца 18 млн евро.

Напомним, в сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.