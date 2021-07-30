Россияне составили рейтинг запретных для юмора тем

Россияне составили рейтинг запретных тем для шуток. Соответствующий опрос провел сервис Superjob.

В список вошли здоровье и болезни (15%), политика (9%), коронавирус (8%), религия (5%), внешность (5%), семья (5%), смерть (4%).

Уточняется, что лишь 9% респондентов считают, что можно шутить абсолютно на любые темы, среди них преобладают мужчины - 13%, среди женщин такую свободу оценили лишь 9%.

В то же время полный запрет на любые виды шуток поддержали 3% респондентов (4% мужчин против 2% у женщин), пишет РБК.

В опросе участвовала тысяча человек из 329 населенных пунктов России.