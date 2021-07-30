Орешкин: ВВП России вернулся к допандемийному, но ...
Уровень российского ВВП вернулся к допандемийному, но пока остается ниже потенциала, такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, восстановление российской экономики все еще не завершено.
"У нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня", - отметил помощник главы государства.
Орешкин пояснил, что, соответственно, требуется "сделать еще пару шагов" в восстановлении экономики.
Вестник Кавказа
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