Орешкин: ВВП России вернулся к допандемийному, но ...

Уровень российского ВВП вернулся к допандемийному, но пока остается ниже потенциала, такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, восстановление российской экономики все еще не завершено.

"У нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня", - отметил помощник главы государства.

Орешкин пояснил, что, соответственно, требуется "сделать еще пару шагов" в восстановлении экономики.