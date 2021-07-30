Реки Горячего Ключа расчистят от наносов

Только на первый этап расчистки рек в Горячем Ключе от наносов, сформировавшихся в результате проливных дождей, направят около 11 млн рублей, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти города уже нашли организацию, которая выполнит работы по устранению наносов в реках Кавярзе и Тхамашинка в поселке Мирном и станице Пятигорской. Для этого потребуется спецтехника, - передает "АиФ-Юг".

Материал, от которого избавят реки, будет использован для берегоукрепления и ремонта дорог: специалисты уже проводят проработку таких проектов, - говорится в сообщении.