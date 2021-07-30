Два человека погибли в ночном ДТП в Хасавюртовском районе

Смертельная авария произошла прошлой ночью в Хасавюртовском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Приблизительно в 03:10, на первом километре автодороги "Хасавюрт-Ботаюрт-Абдурашидотар", у селения Ботаюрт, 31-летний местный житель, управляя автомашиной Lada Samara, не справился с управлением, и "легковушка" опрокинулась.

В результате водитель и его 27-летний пассажир, проживающий там же, от полученных травм скончались на месте ДТП.

По данному факту оформлен материал для принятия процессуального решения.