Главная » Новости

Фасады домов в Солнечнодольске украсят гигантскими рисунками

Фасады домов в Солнечнодольске украсят гигантскими рисунками

В Солнечнодольске состоится международный фестиваль уличного искусства "Культурный код", в рамках которого на фасады домов нанесут гигантские рисунки.

По словам председателя совета муниципальных образований Ставропольского края Владимира Козлова, рисунки дополнят подсветкой - цветовым наложением дубликата картины, созданной на фасаде дома. Он добавил, что в ночное время подсветка может менять цветовые оттенки и менять яркость мурала.

В общей сложности муралы мастеров международного уровня появятся на 35 фасадах города.

В рамках фестиваля состоятся лекции, мастер-классы, художественные встречи, а также фестиваль уличной еды, передает "Ставропольская правда".

1300 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!