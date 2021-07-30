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Полузащитник "Аталанты" продолжит карьеру в "Габале"

Полузащитник &quot;Аталанты&quot; продолжит карьеру в &quot;Габале&quot;

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" усилился северомакедонским полузащитником Исником Алими. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Соглашение 27-летнего хавбека с "Габалой" рассчитано на 1 год.

Ранее Алими защищал цвета итальянской "Аталанты", которая отдавала его в аренду шести клубам. Полузащитник также выступал за юношескую (U-19) сборную Северной Македонии и за молодежную (U-21) сборную Албании.

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Вестник Кавказа

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