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Конгресс США обязал Байдена оставить санкции против "Северного потока - 2"

Конгресс США обязал Байдена оставить санкции против &quot;Северного потока - 2&quot;

Палата представителей США сегодня одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, - сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

Законопроект предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода "Северный поток - 2", он был принят 217 голосами "за", против проголосовали 212 конгрессменов, - передает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", — заявила автор блокирующей решение американского лидера поправки представитель демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.

Для утверждения поправки законопроект должен принять сенат, а затем - подписать президент, - говорится в сообщении.

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