Власти назвали уточненную сумму ущерба от наводнения в Крыму

Подтвержденная на конец текущего месяца сумма ущерба Крыму от наводнения - 4,6 млрд рублей, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в эфире канала "Россия 24".

"Это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья", - пояснил чиновник.

Хуснуллин уточнил, что у властей субъекта имеются дополнительные "пожелания на общую сумму 12 млрд рублей". Однако, указал вице-премьер, пока согласована сумма 4,6 млрд рублей, с соответствующей заявкой обратятся в Минфин РФ.

Напомним, ранее он оценивал ущерб от паводков в Крыму в 10 млрд рублей.