В Дагестане открылась первая модельная библиотека

В Махачкале открыли первую библиотеку нового поколения в рамках проекта "Культура", сообщает пресс-служба Минкульта Дагестана.

Первая в республике модернизированная Центральная детская библиотека оснащена современным компьютерным оборудованием с доступом к новейшим информационным технологиям, которое имеет укомплектованный книжный фонд. Здесь также созданы условия для обслуживания детей с ограниченными возможностями.

В открытии библиотеки приняли участие замдиректора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры России Лидия Федякина, глава города Салман Дадаев, министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, а также руководитель Управления культуры города Фарид Абалаев.

"Это будет многофункциональный центр для подрастающего поколения, куда придут не только за книгой, но и чтобы с пользой провести время, организовать свой досуг, поучаствовать в увлекательных мероприятиях различного формата", – заявила глава Минкультуры Дагестана Зарема Бутаева.