VK Fest пройдет в 2022 году

Соцсеть "ВКонтакте" перенесла фестиваль VK Fest на 2022 год из-за коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении социальной сети.

"ВКонтакте" и Radio Record переносят VK Fest на следующий год из-за эпидемиологической обстановки в городе", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится 23-24 июля 2022 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Участие в VK Fest в 2022 году примут Little Big, Niletto, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, Gone.Fludd.

Ранее фестиваль переносили на 28-29 августа 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19.

Фестиваль VK Fest является самым популярным городским open air в России. В 2019 году он собрал 95 тыс посетителей, а также представил более 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон.