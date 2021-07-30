Руководители заповедника "Утриш" ответят в суде за пожары

Суд Анапы рассмотрит дела в отношении руководителей заповедника "Утриш", обвиняемых в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как полагает следствие, директор заповедника с сентября 2018 по август 2020 г.г., используя свои служебные полномочия, без фактического выполнения его сыном трудовых функций государственного инспектора в области охраны окружающей среды заповедника, выплачивал ему заработную плату. Также руководитель с марта 2020 по 24 августа 2020 г.г. после введения в Анапе противопожарного режима неверно определил подчиненным работникам приоритеты в пользу ведения коммерческой деятельности, а не безопасности, - передает "АиФ-Юг".

Он допустил массовое нахождение посторонних граждан на территории заповедника и не обеспечил контроль пожарной безопасности, вследствие чего между пос. Большой Утриш и пос. Малый Утриш произошло возгорание леса, которое впоследствии распространилось на 126 га площади заповедника, причинив ущерб на сумму порядка 1 млрд руб.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали частично.