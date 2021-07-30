К заблокированным непогодой селам Дагестана открыли временную дорогу

Дагестанские дорожные службы обустроили временную объездную дорогу к заблокированным населенным пунктам Цумадинского района, где из-за сильных дождей разрушились два автомобильных моста,.

"Наши специалисты в настоящее время завершили устройство временной объездной дороги", - сообщила руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Заира Гасанбекова, передает "Это Кавказ".

Ранее транспортное сообщение с тремя селами в Цумадинском районе - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1 тыс человек – было прервано из-за разрушения двух мостов. Ливни привели и к размыву фундамента и разрушению опоры моста в Чародинском районе республики, из-за чего движение автотранспорта по нему перекрыто.