Главная » Новости

К заблокированным непогодой селам Дагестана открыли временную дорогу

Фото: Размытое ливнями и селем полотно дороги к селу Хварши, instagram
Фото: Размытое ливнями и селем полотно дороги к селу Хварши, instagram

Дагестанские дорожные службы обустроили временную объездную дорогу к заблокированным населенным пунктам Цумадинского района, где из-за сильных дождей разрушились два автомобильных моста,.

"Наши специалисты в настоящее время завершили устройство временной объездной дороги", - сообщила руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Заира Гасанбекова, передает "Это Кавказ".

Ранее транспортное сообщение с тремя селами в Цумадинском районе - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1 тыс человек – было прервано из-за разрушения двух мостов. Ливни привели и к размыву фундамента и разрушению опоры моста в Чародинском районе республики, из-за чего движение автотранспорта по нему перекрыто.

770 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!