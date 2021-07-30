Партия Гахария заняла второе место по объемам пожертвований

Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" заняла второе место по количеству пожертвований за период с 1 мая до 30 июля, следует из данных, опубликованных на сайте Службы государственного аудита.

Первое место занимает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которая за три месяца получила 230 тыс лари (более $74 тыс), пишет Sputnik Грузия.

Партия Гахария отстает от нее с небольшим отрывом - ей пожертвовали около 220 тыс лари (примерно $71 тыс).

Все остальные партии, в том числе и "Единое нацдвижение", находятся далеко позади лидеров.

На третьем место оказалась "Лело для Грузии" - чуть более 33 тыс лари (более $10,6 тыс), далее следует "Европейская Грузия - движение за свободу" с пожертвованиями на более чем 26,9 тыс лари (примерно $8,7 тыс).

ЕНД занимает только пятую позицию с 26,6 тыс лари (более $8,6 тыс).