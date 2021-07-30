Дон атакуют ядовитые каракурты

Жители пригорода Ростова-на-Дону Каратаева обнаружили смертельно опасных пауков-каракуртов, пишут в соцсетях дончане.

Ядовитые пауки продолжают плодиться, откладывая яйца на участках дончан и рядом с рекой Мёртвый Донец, а местные жители говорят, что их там тысячи.

"Каракуртов реально с каждым годом все больше и больше", – пишут люди в комментариях, передает "АиФ-Ростов".

Известно, что ядовитые животные мигрируют в Ростовскую область с юга страны – этому способствует и установившаяся в регионе жаркая погода.