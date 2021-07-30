Блинкен: США уволят почти 200 сотрудников на дипломатических объектах в России

В результате ограничений на найм иностранного персонала Вашингтону придется уволить 182 сотрудника на американских дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, об этом рассказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее американский посол в РФ Джон Салливан предупредил, что дипмиссия с 1 августа лишится возможности предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования Москвы не нанимать персонал из России и третьих стран.