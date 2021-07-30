Керченская верфь: от сухогрузов до аналогов "Мистралей"

В 1934 году решением Совнаркома была создана комиссия для поиска в Керчи подходящего места под строительство завода, которому предстояло стать одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. От ледоколов до аналогов ”Мистралей” керченский завод на протяжении более 80 лет обеспечивает торговые и боевые возможности российского флота.

Камыш-Бурунский судоремонтный и судостроительныхй завод (переименованный в 1966 году в ”Залив”) Наркомата морского флота СССР был введен в эксплуатацию в 1938 году. Практически сразу керченская верфь становится градообразующим предприятием: строятся дома, общежития, детские сады и школы для работников и их семей. Первые специалисты предприятия обучались на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. В рамках производственных программ на заводе создавались тральщики, баржи и малые торпедные катера. Последние были спущены на воду 22 июня 1941 года, войдя в состав Черноморского флота

В годы Великой Отечественной войны, когда большая часть рабочих ушла на фронт, на производстве были заняты женщины, дети и пожилые люди, а мощности были переведены на обслуживание фронта: выпускались минометы и снаряды, гражданские суда переоборудовали в военные корабли. За месяц до захвата Керчи фашистами, завод был эвакуирован в Тюмень и в Пермь (тогда город Молотов).

Восстановление полностью разрушенного за время оккупации завода началось в 1944 году. За короткий срок завод вновь был введен в эксплуатацию и уже в конце 1945 года начал выполнять первые государственные заказы: строить сухогрузные баржи и погрузочные шаланды. После создания дополнительных цехов (механического и трубомедницкого) на заводе впервые в СССР начинается строительство торговых судов для перевозки нефти. В 1968 году стартовало строительство самого большого сухого дока в России и Восточной Европе. На сегодняшний день его длина составляет 364 метра, ширина - 60 метров, а глубина - 13 метров. В последующие двадцать лет на заводе создаются сторожевые корабли для Черноморского флота, супертанкеры для внутреннего рынка и на экспорт, морские буксиры, баржи-площадки, катера.

Первый в мире ледокольный-транспортный корабль с атомной энергоустановкой, лихтеровоз ”Севморпуть”, был построен ”Заливом” для эксплуатации на Северном морском пути в 1988 году. Десятилетие после распада СССР оказался не из легких для ”Залива”. Производство было сокращено, большинство сотрудников было вынуждено уйти. Оставшиеся специалисты создавали гражданские суда без оборудования. Более 90% производимой продукции отправлялось на экспорт. В 2012 году на заводе для Норвегии было построено исследовательское судно Polarcus Adira. Также в этот период создаются суда сейсморазведки и снабжения.

После воссоединения Крыма с Россией завод ”Залив” переживает второе рождение. Некогда столп судостроительной промышленности СССР вновь набирает силу. В 2017-2018 годах в сталелитейных цехах завода изготавливались металлические конструкции для Крымского моста. В июле 2020 года на воду был спущен малый ракетный корабль ”Циклон” проекта ”Каракурт”.

Сейчас на верфи, помимо спасательных кораблей и грузопассажирского парома, строят универсальные десантные корабли-вертолетоносцы, аналоги французских ”Мистралей”. Суда были заложены в присутствии Владимира Путина 20 июля 2020 года. ”Залив” также стал участником национального проекта ”Производительность труда и поддержка занятости”, в рамках которой повышается эффективность работы сотрудников и конкурентоспособность российских товаров.