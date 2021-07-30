Нацпарк "Каратепе-Арсланташ" горит в турецкой провинции Османие

Лесной пожар в провинции Османие добрался до национального парка "Каратепе-Арсланташ", об этом пишут турецкие СМИ.

Возгорание началось накануне примерно в 13.00 в лесном массиве между селами Казмаджалы, Каратепе и Бозкую в районе Кадирли, сейчас оно практически локализовано, однако из-за ветра опасность распространения пожара все еще велика, пишет Hurriyet.

По данным издания, огонь захватил территорию нацпарка "Каратепе-Арсланташ", а также достиг границ музея под открытым небом "Каратепе-Асланташ", поэтому исторические артефакты из его коллекции в целях сохранности были переданы дирекции Музея Османие.

Благодаря тушению с воздуха и земли пламя в итоге удалось остановить, и оно не смогло добраться до музея.

Борьба с огнем продолжается.