Мехмет Перинчек: "Тегеран и Анкара способны стабилизировать ситуацию в Афганистане"

Решение президента США Джо Байдена вывести все войска из Афганистана спровоцировало нестабильность внутри страны, где ситуация ухудшается по мере того, как движение "Талибан" (запрещено в РФ) теснит правительственные силы, а иностранные войска отступают. Политическая, экономическая и военная ситуация в Афганистане долгое время находилась под влиянием более крупных и могущественных соседей Пакистана и Ирана. Но теперь другой региональный игрок - Турция - готов взять на себя ключевую роль по обеспечению безопасности после ухода войск США. Турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек считает, что Иран и Турция как две ключевые страны региона могут помочь восстановлению мира в Афганистане. В интервью Tehran Times он заявил, что союз Анкары и Тегерана послужит не только Афганистану, но и всему человечеству.

- Как вы оцениваете вывод войск США из Афганистана?

- Основной стратегией США, направленной на удержание мирового лидерства, был контроль над энергоресурсами Центральной Азии и путями их транспортировки. Чтобы эта стратегия Соединенных Штатов была успешной, им также необходимо было обойти Россию и Китай. Афганистан в этом отношении сыграл для Вашингтона большую роль. Однако Соединенные Штаты потерпели в Афганистане крупное поражение. Когда американские войска вошли в Афганистан 27 декабря 2001 года, журнал Time вышел с обложкой "Последние дни Талибана". Но спустя 20 лет мы говорим о последних днях США в Афганистане. "Талибан" взял под контроль большую часть страны. Политика Вашингтона по "экспорту демократии" провалилась. С другой стороны, следует отметить, что Афганистан превратился в место для воплощения коррупционных схем Пентагона и горстки генералов.

США не только уходят из Афганистана, но и полностью покидают регион. Ни Пакистан, ни другие страны Центральной Азии не согласились предоставить базы для войск США, покидающих Афганистан. Уходя из Афганистана, США стремятся нанести максимальный ущерб своим стратегическим соперникам. То есть превратить Афганистан в регион хаоса; оставить такие страны, как Китай, Россия и Иран наедине с нестабильностью.

- Как вы думаете, могут ли другие региональные державы, такие как Россия и Турция, восполнить в Афганистане пробел в области безопасности?

- План США заключается в том, чтобы втянуть Афганистан в гражданскую войну и взбудоражить весь регион. Так что странам региона необходимо объединиться для обеспечения стабильности в Афганистане. Важную роль могут сыграть Турция, Иран, Россия, Китай, Пакистан, республики Средней Азии. Помешать планам США в их же интересах. В этом смысле важно, что у России есть контакты с талибами. США хотели разогнать талибов по странам региона. Москва распознала эту ловушку и, несмотря на то, что "Талибан" считается в России террористической организацией, сделала важный шаг, чтобы помешать США, проводя с талибами переговоры. Необходимо извлечь уроки из афганской войны советских времен и последнего американского вторжения. Военное вмешательство - это не решение, Афганистан должен управляться афганским правительством.

С другой стороны, Турция в Афганистане может быть посредником между сторонами в сотрудничестве со странами региона в целях установления прочного мира, способствовать мирной смене власти и играть активную роль в возможном региональном сотрудничестве. Кроме того, страны региона должны разработать целостную стратегию против планов США не только в Афганистане, но и по всей Евразии, от Ближнего Востока до Южного Кавказа, от Черного моря до Восточного Средиземноморья.

- Какую роль будут играть соседние с Афганистаном государства в установлении мира в стране? Каким может быть сотрудничество Ирана и Турции по этому вопросу? Подойдет ли для этого формат, подобный Может ли Астанинскому процессу?

- Астанинский процесс по Сирии доказал свою эффективность. Страны региона показали, что нет проблемы, которую они не могли бы решить, если бы проявили инициативу и предотвратили вмешательство империалистических стран. Мы также видим это в обеспечении территориальной целостности Азербайджана и урегулировании карабахского конфликта. Аналогичный процесс следует применить к ситуации в Афганистане. Турция и Иран - важные государства для региона. Их сотрудничество в интересах угнетенных народов всегда было успешным. Союз между Турцией и Ираном послужит не только Афганистану, но и всему человечеству. Сотрудничество, а не конкуренция должны иметь решающее значение в любом региональном вопросе между Анкарой и Тегераном. Подобная солидарность нарушит планы Соединенных Штатов.

- Как жители региона восприняли решение США оставить Афганистан в покое в разгар кризиса?

- Соединенные Штаты теряют свое мировое господство в военном, политическом и экономическом плане. Сопротивление евразийских государств и народов останавливает американскую агрессию. Американские планы рушатся повсюду. Сейчас мир многополярен. Даже эта многополярность нашла свое отражение в США. Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными проблемами и внутри страны. В этом отношении враждебные действия против стран региона с оглядкой на Вашингтон нанесет странам и их правительствам больше всего вреда. В конце концов Америка покинет наш регион, и мы останемся одни.

Все мы знаем политику Соединенных Штатов по принципу "использовать и выбросить". Запад использует государства, правительства и народы в своих интересах, принося в регион войны, разрушения и конфликты, а потом отбрасывает за ненадобностью. Соединенные Штаты - самый ненадежный "партнер". С другой стороны, региональные инициативы предлагают региону процветание, мир и стабильность на основе равноправных взаимоотношений.

- Как вы думаете, будет ли Китай вовлечен в конфликт в Афганистане для продвижения своей инициативы "Один пояс, один путь"?

- Китай - великая экономическая держава, которая не идет по империалистическому пути США. Китай может внести свой вклад в решение афганской проблемы как в экономическом, так и в политическом смысле. Это также уменьшило бы американское влияние в регионе. И "Талибан", и правительство Кабула обратились к Китаю. Все они хотят, чтобы в страну поступали китайские инвестиции. На этой основе в Катаре даже прошли встречи между китайскими представителями и "Талибаном". Вопреки планам США, эти встречи очень важны с точки зрения обеспечения внутреннего мира в Афганистане и безопасности окружающих стран. В конечном счете экономическое развитие обеспечит путь к миру в Афганистане.