Россия установила рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов в США

Россия с рекордом заняла второе место среди стран мира по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в Америку в мае, следует из материалов Управления энергетической информации Минэнерго США.

В общей сложности в позапрошлом месяце РФ поставила в Штаты 26,17 млн баррелей топлива, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в мае 2009 года, - 25,08 млн баррелей.

Первое место в мае текущего года заняла Канада (125,75 млн баррелей), на третьей строчке - Мексика (22,56 млн баррелей).

В основном Россия поставила в США нефтепродукты, экспорт нефти составил всего 8,6 млн баррелей, однако и последнее значение является рекордным - с июня 2011 года. По этому показателю РФ заняла третье место, "проиграв" Канаде (109,86 млн баррелей) и Мексике (18,59 млн баррелей).

Кроме того, экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в США в мае увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а поставки только нефти выросли в 65 раз.