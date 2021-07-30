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Краснодарская психбольница станет ковид-госпиталем

Специализированная психиатрическая больница № 7, Краснодар
Специализированная психиатрическая больница № 7, Краснодар

В краснодарской психиатрической больнице №7 откроют ковидный госпиталь – она рассчитана на 1 тыс 25 мест и находится в поселке Российский.

"Всех пациентов в срочном порядке выпишут до понедельника", - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава и в самой лечебнице, не уточнив подробности, передает портал Юга.ру. 

На какое количество коек будет рассчитан госпиталь, когда его откроют и что станет с пациентами, в больнице не сообщили, сославшись на то, что там не имеют права разглашать подобные сведения.

Напомним, за последнюю неделю на Кубани новым коронавирусом заболели 1 тыс 740 человек, что на 9% выше показателей прошлой недели.

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Вестник Кавказа

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