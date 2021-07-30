ЕС оставит Грузию без денег после демарша "Мечты"?

Евросоюз раздумывает над тем, чтобы лишить Грузию финансовой поддержки, сообщила член специальной группы депутатов Европарламента по контролю его усилий по поддержке демократии за пределами ЕС Виола фон Крамон по итогам визита в Тбилиси.

Дипломат приехала в Грузию на следующий день после того, как правящая партия "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения с оппозицией, заключенного при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Характерно, что в Тбилиси фон Крамон провела встречи с рядом оппозиционных партий и НПО, "Мечту" же проигнорировала.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы представитель ЕП проявила инициативу, то переговоры обязательно были бы проведены.

Сама фон Крамон призвала "Мечту" возвратиться к соглашению. "Что касается вопроса, что будет, если она не сделает этого. Мы еще в марте обсуждали приостановку макрофинансового транша, и, исходя из реакции коллег, я могу сделать выводы, что они действительно думают об этом… Есть еще и другие шаги, которые можно предпринять, если соглашение не будет выполнено", - цитирует европолитика Sputnik Грузия.