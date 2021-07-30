Армянские полицейские задержали грабителей ереванского обменника

Ереванские полицейские сегодня задержали троих подозреваемых в совершенном накануне вооруженном нападении на пункт обмена валюты в центре Еревана.

"Одного из напавших схватил погнавшийся за ними директор пункта обмена валюты. Им оказался 24-летний житель города Эчмиадзина, который был доставлен в Центральное отделение полиции Еревана. Двое других, также жители Эчмиадзина 27 и 32 лет, были задержаны позднее. Орудие преступления – боевая граната – обнаружена. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции, передает РИА Новости.

Напомним, накануне несколько человек ворвались в пункт выдачи кредитов и обмена валюты в центре Еревана на улице Амиряна, и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги, однако встретив сопротивление, скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", преступникам грозит 10 лет лишения свободы.