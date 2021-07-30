В Северную Осетию пытались ввезти 24 тонны контрабандного спирта
Североосетинские полицейские пресекли нелегальный ввоз в республику контрафактного этилового спирта, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Сотрудники полиции пресекли ввоз нелегального этилового спирта в объеме более 24 тыс л, вся незаконная продукция и транспортное средство изъяты", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Этиловый спирт перевозили в скрытой металлической емкости тягача с полуприцепом с подложными номерами под видом поставки корма для птиц из Ставрополья. Поо факту контрабанды возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Вестник Кавказа
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