Грудной ребенок погиб в ДТП в Дагестане

Авария со смертельным исходом произошла сегодня в Хасавюртовском районе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Примерно в 14:20 на 741-м километре ФАД "Кавказ" 49-летний житель села Куруш, управляя автомобилем "ВАЗ-2110", из-за несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении рефрижератором "ГАЗ-3010GA", под управлением 34-летнего жителя Кубани.

От полученного удара "Жигули" выехали на "встречку", где столкнулись с автомобилем "ВАЗ-2114" под управлением 34-летнего жителя села Куруш.

В результате водитель "ВАЗ-2110" и трехмесячный ребенок, находившийся в "ВАЗ-2114", от полученных травм скончались на месте.

Еще трое участников аварии были доставлены в медучреждение с различными телесными повреждениями.