Сочинские полицейские задержали грабителя-неудачника

Кубанские полицейские по горячим следам оперативно задержали жителя Сочи, который пытался ограбить один из городских банков.

"В УВД Сочи обратился директор банка, сообщивший, что в офис финансового учреждения ворвался неизвестный мужчина, и под угрозой применения предмета, похожего на нож, потребовал у сотрудников выдать ему деньги из кассы", - сообщила пресс-служба УВД Сочи, передает "Интерфакс".

Не успев ничего похитить, злоумышленник скрылся с места происшествия, однако через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали 41-летнего местного жителя на одной из улиц Центрального района города-курорта.

Нашелся и кухонный нож, с которым горе-грабитель "пошел на дело". По факту попытки разбоя возбуждено уголовное дело, его фигурант на период следствия отправлен за решетку.