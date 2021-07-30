В Армении запретили оскорблять политиков

Сегодня на своем внеочередном заседании депутаты Национального собрания (парламента) Армении сразу в двух чтениях приняли изменения в Уголовный кодекс страны, согласно которым за оскорбление политиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

"За" - 72, проголосовавших против и воздержавшихся нет. Изменения в уголовный кодекс приняты", - сообщил вице-спикер Национального собрания страны Ален Симонян, передает РИА Новости.

Уголовный кодекс Армении предусматривает штрафы за оскорбление личности с использованием информационных и коммуникационных технологий или публично в размере от 100 до 3 000 минимальных зарплат (68 тыс. драмов или около $140).

После принятия изменений в УК страны за повторные оскорбления одного и того же лица, в том числе занимающегося журналистской, общественной, политической деятельностью, будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от одного до трех месяцев.

Закон вступит в силу в течение 10 дней после его официальной публикации.