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Регулярное автобусное сообщение связало Фергану и Коканд

Минтранс Узбекистана
Минтранс Узбекистана

Регулярные автобусные рейсы запущены по маршруту Фергана - Коканд для удобства жителей Риштанского и Багдадского районов, такое сообщение распространила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

В нем говорится, что транспортное сообщение было открыто в связи с поступающими от местного населения обращениями.

Автобусы будут совершать рейсы каждый час, согласно расписанию, пишет Sputnik Узбекистан.

Стоимость проезда по 105-километровом маршруту - 14 тыс сумов.

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Вестник Кавказа

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