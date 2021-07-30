Регулярное автобусное сообщение связало Фергану и Коканд
Регулярные автобусные рейсы запущены по маршруту Фергана - Коканд для удобства жителей Риштанского и Багдадского районов, такое сообщение распространила пресс-служба Минтранса Узбекистана.
В нем говорится, что транспортное сообщение было открыто в связи с поступающими от местного населения обращениями.
Автобусы будут совершать рейсы каждый час, согласно расписанию, пишет Sputnik Узбекистан.
Стоимость проезда по 105-километровом маршруту - 14 тыс сумов.
Вестник Кавказа
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