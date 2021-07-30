Регулярное автобусное сообщение связало Фергану и Коканд

Регулярные автобусные рейсы запущены по маршруту Фергана - Коканд для удобства жителей Риштанского и Багдадского районов, такое сообщение распространила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

В нем говорится, что транспортное сообщение было открыто в связи с поступающими от местного населения обращениями.

Автобусы будут совершать рейсы каждый час, согласно расписанию, пишет Sputnik Узбекистан.

Стоимость проезда по 105-километровом маршруту - 14 тыс сумов.