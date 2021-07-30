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Турецкие огнеборцы побеждают лесные пожары

Турецкие огнеборцы побеждают лесные пожары

Турецким пожарным, ведущим борьбу с бушующими в стране лесными пожарами, удалось локализовать большинство очагов возгорания, - сообщил сегодня министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"В настоящее время 70 из 81 очага возгорания локализованы. Борьба с пожарами продолжается в Адане, Анталье, Измире, Мерсине, Мугле", - написал он в Twitter, передает ТАСС.

Государство мобилизовало для тушения огня все возможные силы – в борьбе с огнем более задействованы 1,1 тыс единиц техники, среди которых и три российских самолета-амфибии Бе-200.

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Вестник Кавказа

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