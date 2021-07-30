Дорожный полицейский присвоил $15 тыс в Армении

Старший инспектор ДПС Армении забирал себе дорожные штрафы, которые получал от подчиненных инспекторов, не оформляя их для передачи в бюджет. Такое сообщение распространила пресс-служба полиции Армении.

Установлено, что в 2019-2020 годах подозреваемый, собирая штрафные квитанции от инспекторов, находившихся в его подчинении, не вносил их в электронный регистр, а денежные средства использовал на собственные нужды.

Всего он похитил около 7 млн драмов (около $15 тыс).

Материалы по делу переданы в Специальную следственную службу, которая и открыла уголовное дело. Старшему инспектору предъявлено обвинение, дело передано в суд, пишет Sputnik Армения.