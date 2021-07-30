Азербайджанские огнеборцы помогут турецким коллегам в тушении пожаров

Азербайджан поможет братской Турции в тушении лесных пожаров: в соответствии с поручением президента страны Ильхама Алиева в Турцию отправляются противопожарные подразделения МЧС.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в телефонном разговоре с вице-президентом Турции Фуатом Октаем уточнил, что в ближайшее время в Турцию будут направлены 500 человек личного состава МЧС страны, вертолеты, а также другая необходимая техника и материалы, - передает Sputnik Азербайджан.

Первая группа пожарных МЧС Азербайджана в составе 100 человек уже отправилась в Турцию, в частности, в область Даламан. Также в страну отправлены два вертолета МЧС Азербайджана и 50 единиц техники.

Напомним, вспыхнувшие 28 и 29 июля в 63 местах 21 турецкой провинции лесные пожары унесли жизни четырех человек. Пожары на некоторых территориях продолжаются.