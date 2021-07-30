"Мать", продававшую дочь-подростка за $3,5 тыс, задержали в Ташкенте

Женщина, попытавшаяся продать 13-летнюю дочь за $3,5 тыс, задержана правоохранителями в Ташкенте. Сообщение о преступлении распространила пресс-служба столичного ГУВД.

"В одном из кафе, расположенном по улице Авлие ота Мирабадского района, сотрудники отдела Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом ГУВД Ташкента задержали уроженку соседней республики, 43-летнюю Ольгу (имена изменены) при попытке продажи своей 13-летней дочери за $3,5 тыс", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Во время расследования было установлено, что некоторое время назад Ольга познакомилась в кафе с девушкой по имени Альмира. Женщины разговорились, и первая стала жаловаться второй на проблемы: отсутствие нормальной работы и ремонта в квартире, а также нехватку денег на еду.

Сначала Альмира посочувствовала Ольге, но затем та попросила помочь ей продать ее 13-летнюю дочь. Собеседница сдержала возмущение, выслушала предложение злоумышленницы и пообещала подумать. Попрощавшись, женщины договорились созвониться.

Дома Альмира сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Наутро женщины встретились в одном из кафе Ташкента. В момент обмена девочки на деньги "мать" была задержана сотрудниками МВД с поличным.

Открыто уголовное дело. Следствие продолжается.