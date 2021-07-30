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Дети и взрослые пострадали в ДТП с манипулятором в Северном Казахстане

Дети и взрослые пострадали в ДТП с манипулятором в Северном Казахстане

Автомобиль-манипулятор столкнулся с иномаркой в Петропавловске, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

"Водитель автомашины марки ISUZU (манипулятор) 1975 года рождения, двигаясь по круговому движению на въезде в микрорайон "Жас Өркен" в направлении улицы Жамбыла, допустил столкновение с автомобилем Audi, который двигался слева относительно движения автомашины ISUZU", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В результате аварии пострадали все пассажиры, ехавшие в Audi: трое детей 2014, 2019 и 2021 г.р. и 64-летний мужчина, а также 35-летний водитель иномарки.

Двое раненых были госпитализированы, остальные после оказания медпомощи были отпущены домой.

Как установила медэкспертиза, водитель ISUZU был трезв. Причины ЧП устанавливаются.

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