Россия и Турция могут заключить долгосрочный договор о газовом транзите

В скором времени "Газпром экспорт" и турецкая Botas могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа, - сообщил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рабочая группа в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии обсудила вопросы, которые есть между российской "Газпром экспорт" и турецкой Botas. Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит газа", - отметил он, не раскрывая подробности соглашения, передает ТАСС.

Напомним, Россия поставляет газ в Турцию по трубопроводу "Турецкий поток" через Черное море, проектная мощность которого составляет 31,5 млрд куб. м газа в год, транзитом через турецкую территорию российский газ поступает и в страны Южной и Юго-Восточной Европы.