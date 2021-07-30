Мохаммад Джавад Зариф поддержал Турцию в борьбе с лесными пожарами

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил поддержку Турции в связи с лесными пожарами в различных провинциях страны.

"Мы поддержим турецких братьев своими молитвами и имеющимися возможностями", - написал Зариф в Twitter на турецком языке, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Глава иранской дипломатии отметил, что лесные пожары, вспыхнувшие в ряде регионов Турции, опечалили его: "Мы разделяем боль турецкого правительства и народа, будем рядом с ними", - написал он.

Также Зариф выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.