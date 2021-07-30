Рухнувший мост отрезал от цивилизации три дагестанских села

В Чародинском районе Дагестана сегодня разрушился мост, который отрезал от большой земли три села в Дагестане, - сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

"Мост на участке автодороги Цуриб-Арчиб оказался разрушен из-за ливневых дождей, прошедших в период с 28 по 29 июля. Три села – Арчиб, Алчуниб и Кубатль – остались без транспортного сообщения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Мост рухнул из-за размытой опоры, движение по нему закрыто, завтра начнутся работы по устройству временного перехода, - говорится в сообщении Минтранса республики.