В ДТП под Волгоградом погибли три человека

Сегодня вечером на трассе "Волгоград-Москва" в Волгоградской области легковой Opel Corsa врезался в автокран, есть жертвы, - сообщает областной комитет здравоохранения.

Авария произошла по вине водителя легкового автомобиля - он врезался в грузовой манипулятор, который из-за неисправности съехал на обочину трассы, и для его ремонта прибыл еще один грузовик.

"Водители обеих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль. Мужчины от полученных травм скончались до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также в аварии пострадал семилетний мальчик – он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший – 38-летний мужчина –был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают экипажи ГИБДД, а также следственно-оперативная группа районного отдела полиции, которая устанавливает причины происшедшего.