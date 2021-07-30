Олимпиада в Токио: итоги седьмого дня

В Токио завершился седьмой день летних Олимпийских игр.

Российская сборная завоевала шесть медалей, в том числе два "золота".

Олимпийскими чемпионами стали Евгений Рылов в плавании на 200 м на спине и Виталина Бацарашкина в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м.

Серебряные медали завоевали Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки), Елена Осипова (стрельба из лука), а также фехтовальщики Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков в командном турнире на шпагах.

"Бронзу" взял дзюдоист Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Россияне после семи дней Олимпиады находятся на четвертом месте в неофициальном зачете с 10 золотыми, 14 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Лидируют представители Китая (19-10-11), вторая позиция у японцев (17-4-7), третьи пока американцы (14-16-11).

Сегодня первую медаль Олимпиады-2020 завоевала сборная Азербайджана: дзюдоистка Ирина Киндзерская взяла "бронзу" в категории свыше 78 кг.

Еще одну награду принес команде представитель Грузии: Гурам Тушишвили занял второе место в турнире по дзюдо в категории свыше 100 кг.