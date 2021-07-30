Река Урух унесла жизнь североосетинского спасателя

В Северной Осетии при исполнении служебных обязанностей во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора погиб спасатель, - сообщили в ГУМЧС по региону.

"Экскаватор с водителем упал в каньон глубиной 40 м, во время поисков водителя накануне при проведении поисковых работ на реке Урух перевернулся рафт, на котором находилось пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег, тут же были организованы поиски пятого. Сегодня его тело было найдено в 400 м от места падения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В МЧС региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.