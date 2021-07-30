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Посещение лесов запретили в более чем 10 провинциях Турции

Посещение лесов запретили в более чем 10 провинциях Турции

В 12 провинциях Турции начал действовать запрет на посещение лесов из-за бушующих в стране природных пожаров.

Соответствующие постановления издали власти провинций Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Хатай, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп.

Посещать леса в них запрещено до сентября, в ряде провинций запрет действует до особого распоряжения, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава министерства сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщил, что огнеборцы продолжают тушить 20 лесных пожаров в шести провинциях на юге страны. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, 183 пострадали.

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Вестник Кавказа

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