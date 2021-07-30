Банковские документы с персональными данными оказались на свалке в Пятигорске

В Пятигорске проводится проверка по опубликованной в интернете информации об обнаружении банковской документации с персональными данными клиентов на одной из стихийных свалок, такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Соответствующее обращение от жителей Пятигорска поступило в прокуратуру накануне.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите персональных данных, а также требований закона о банках и банковской деятельности.

По ее итогам, при наличии оснований, будут осуществлены все необходимые меры реагирования.