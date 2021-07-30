Бороться с пожарами в Турции будут и украинские огнеборцы

Украина сегодня направила в Турцию два самолета типа Ан-32П для тушения пожаров, а также специальную группу поддержки для тушения лесных пожаров, - сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В рамках Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве, достигнутом в феврале 2020 года между ГСЧС и Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в целях оказания помощи турецким пожарным Украина направила два пожарных самолета типа Ан-32П и группу поддержки", - говорится в сообщении, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Украинская группа поддержки имеет большой опыт работы – она принимала участие в тушении пожаров в горных местностях в Черногории, Израиле и Грузии, добавили в ведомстве.