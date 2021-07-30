"Грузинская мечта" все-таки отпустит оппозиционеров из парламента

Грузинский парламент удовлетворит заявления депутатов от оппозиции, стремящихся отказаться от мандатов, об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

На сегодня намерены снять с себя полномочия лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, лидер "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе и представитель "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

"Если в парламент поступят заявления о снятии полномочий, мы их безусловно удовлетворим", - приводит слова Кобахидзе Sputnik Грузия.

Напомним, ранее оппозиционеры уже дважды пытались отказаться от мандатов, но оба раза голосование переносилось по инициативе большинства, так что Джапаридзе даже обратился в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными отказ парламента "отпустить" его.