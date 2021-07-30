Турция поставит на поток производство "Спутника V"

Уже через несколько месяцев Турция начнет у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", - заявил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии.

У двух стран большие перспективы по наращиванию сотрудничества в фармацевтике - нужно вернуться к созданию на территории Турции производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий, - добавил Новак, передает "Интерфакс".

Напомним, Турция одобрила применение "Спутника V" в апреле, а уже в середине июня в страну была доставлена первая партия вакцины российского производства.