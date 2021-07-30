Партия Пашиняна озаботилась безопасностью армянского парламента

Усиленные меры безопасности в парламенте Армении будут приниматься и в дальнейшем, такое заявление сделал вице-спикер Ален Симонян, комментируя появление металлоискателей перед входом в зал заседаний.

Политик, которому предстоит занять пост председателя в парламенте VIII созыва, напомнил о трагических событиях в здании Нацсобрания, начиная с теракта 27 октября 1999 года и заканчивая нападением на спикера НС Арарата Мирзояна и вторжением протестующих после подписания трехстороннего заявления 9 ноября прошлого года.

"Мы предпримем еще шаги для повышения уровня безопасности в здании Национального Собрания", - цитирует Симоняна Sputnik Армения.

Он уточнил, что цель установки металлоискателей перед залом заседаний заключается в том, чтобы исключить возможность попадания внутрь оружия.