Под колесами автомобиля погиб замглавы крымского города Саки

Сегодня в Крыму трагически погиб заместитель председателя Сакского горсовета Михаил Каширин, - сообщил глава администрации курорта Александр Овдиенко.

Заместителя мэра Сак сбила машина, - сообщил информированный источник.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты", - написал сити-менеджер на своей странице в фейсбуке.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi A6 сбил пешехода, который переходил дорогу "в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода", сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, - сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

Михаилу Каширину было 63 года, он занимал пост замглавы Сакского горсовета с 2014 года.